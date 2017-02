Les pensions perdran un 7% de poder adquisitiu fins al 2022

José Luis Escrivá, president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), considera que les pensions perdran un 7% de poder adquisitiu en el període 2013-2022 tenint en compte que les previsions de tots els organismes situen l'IPC en l'1,8% des de l'any que ve. D'aquesta manera, la despesa en pensions s'estabilitzarà al voltant del 10,5% del PIB, encara molt lluny del 13% que de mitjana es destina als països de la Unió Europea (UE).

Amb l'evolució dels ingressos i despeses de la Seguretat Social en els propers anys, Escrivá considera que les pensions no es revaloraran per sobre del mínim previst del 0,25%. L'Autoritat Fiscal també preveu que aquest any no es compleixi l'objectiu de dèficit de la Seguretat Social que el Govern ha fixat en l'1,4%, sinó que més aviat pujarà unes tres dècimes, fins al 1,7%.

També a mig termini, i si no s'adopten mesures addicionals, la AIREF calcula que el dèficit es mantindrà encara que el PIB i la inflació se situïn a l'entorn del 2% com està previst.