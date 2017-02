Putin es queda sense rival per a les presidencials de l'any que ve

El president de Rússia, Vladímir Putin, es va quedar sense rival per a les eleccions presidencials de 2018 després de la condemna per apropiació indeguda del líder opositor Aleksei Navalni, en el que els seus partidaris consideren un clar procés polític. «A causa de les denúncies del meu Fons de Lluita contra la Corrupció hi ha persones interessades en apartar-me de la vida política», va denunciar Navalni. El líder opositor, un dels organitzadors el 2011 de les majors protestes antigovernamentals des de la caiguda de l'URSS, va rebre una pena suspesa de cinc anys de presó, de manera que no haurà d'entrar a un centre penitenciari, però no podrà postular-se en els comicis. Navalni, que havia anunciat la seva candidatura a la presidència al desembre passat, va assegurar que la seva condemna és una represàlia per les seves denúncies de corrupció a les més altes esferes.