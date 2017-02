Reclamen a Madrid el dret de vot dels discapacitats intel·lectuals

Centenars de persones es van manifestar davant de les portes del Tribunal Constitucional per reclamar el dret de sufragi per a tothom, especialment per a les gairebé 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual que actualment no poden votar. La concentració va ser organitzada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), Down Espanya i Plena Inclusión.

El desencadenant d'aquesta protesta ha estat la decisió en contra del Tribunal Constitucional a un recurs d'empara interposat per la família de Mara, una jove gallega amb discapacitat intel·lectual a la qual un jutjat va impedir que exercís el dret al vot després de fer un examen per provar els seus coneixements.