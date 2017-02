Trump ataca la Justícia dels EUA en considerar-la «polititzada»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va atacar els tribunals del país, als quals considera «molt polítics», i en particular la cort d'apel·lacions que revisa el seu veto migratori, temporalment suspès, en defensar que és necessari i que té poder, com a cap de l'Executiu, per establir-lo.

Tres magistrats del Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit, amb seu a San Francisco (Califòrnia), estudia la petició del Govern de restituir el veto migratori de Trump, suspès temporalment per ordre d'un jutge federal des del passat divendres. Si aquests tres jutges, dos nominats per presidents demòcrates i un altre per un republicà, «volguessin ajudar la cort en termes de respecte per la mateixa, que facin el que haurien d'estar fent», va advertir Trump.

I «el correcte», segons el mandatari, és que aquesta cort restauri el seu veto, ordenat el passat 27 de gener, per suspendre temporalment el programa d'acollida de refugiats dels Estats Units i anul·lar l'emissió de visats per a ciutadans de set països de majoria musulmana: Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, l'Iran i Iemen.

Durant el seu discurs, el president va llegir fins i tot part de la Llei d'Immigració de 1965, que dóna al president dels Estats Units autoritat per regular aquests temes. Segons el parer de Trump, fins i tot qui hagi estat «un mal estudiant a la secundària» pot entendre la legalitat de la seva mesura.

«És trist, crec que és un dia trist. Crec que la nostra seguretat està en risc ara», va lamentar Trump. Així mateix, va recordar que la «seguretat» va ser «una de les raons més fortes» del seu triomf a les eleccions presidencials del novembre davant la seva rival demòcrata, Hillary Clinton. «El terrorisme és una amenaça molt més gran del que la gent del nostre país creu», va afegir.

Després d'escoltar els arguments del Govern i dels estats de Washington i Minnesota, impulsors del recurs que ha motivat la suspensió temporal del veto, els jutges del tribunal d'apel·lacions van assegurar que prendran una decisió sobre si restituir-lo o no «el més aviat possible», sense especificar dates concretes.