Anul·len el tancament del camp de refugiats més gran del món

El Tribunal Suprem de Kenya va declarar inconstitucional el decret de tancament del campament de refugiats somalis de Dadaab, el més gran del món, que segons el Govern és lloc de reclutament per al terrorisme gihadista. Després de conèixer la decisió de la Cort, l'Executiu d'Uhuru Kenyatta va anunciar que la recorrerà i va tornar a insistir que Dadaab «ha perdut el seu caràcter humanitari i s'ha convertit en un refugi per al terrorisme i altres activitats il·legals».

Per part seva, el magistrat del Tribunalk Suprem John Tiu va considerar que no hi ha evidència que els refugiats hagin participat en crims ni constància de la presència de membres del grup terrorista somali Al Shabaab al campament.