Un avió rus mata tres soldats turcs per error al nord de Síria

Les Forces Armades de Turquia van assegurar que un avió de combat rus va matar «accidentalment» tres soldats turcs i en va ferir onze en un bombardeig al nord de Síria. El president de Rússia, Vladímir Putin, va trucar al seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, per expressar-li el seu condol.

«Durant una missió dirigida contra objectius de l'Estat Islàmic, un caça bombarder de la Federació Russa va bombardejar accidentalment un edifici en el qual es trobaven membres de les Forces Armades turques matant tres d'ells i deixant-ne ferits onze, un d'ells greu», establia un comunicat de la cúpula militar turca.

El text no especificava el lloc dels fets i només indicava que va ser «a la zona de l'operació Escut de l'Èufrates», en referència al nord-oest de Síria, on les forces turques combaten des de l'agost contra l'EI. El Kremlin, però, va assenyalar que els militars turcs van morir «durant una operació conjunta per a l'alliberament d'Al Bab», un bastió de l'Estat Islàmic que les forces turques assetgen des d'inicis de desembre.

Encara que la nota castrense turca no fa referència a les informacions segons les quals van morir cinc soldats en combats amb els gihadistes en aquesta localitat, diversos mitjans turcs van donar per fet que es tracta del mateix incident. El rescat dels militars, enterrats sota l'edifici bombardejat, es va allargar tot el matí.

«Les autoritats russes han assenyalat que es tractava d'un accident i han expressat la seva tristesa i el seu condol. Les dues parts continuen investigant el succés», explicava la nota militar, tot afegint que «el president rus ha transmès el seu condol a Erdogan».