Tretze anys de presó per Correa, Crespo i 'el Bigotes' pels vincles amb 'Gürtel'

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha condemnat a 9 anys de presó per delictes de prevaricació, malversació i suborn l´exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez i expresidenta de les Corts Valencianes per arreglar contractes per a l´organització del pavelló de Fitur amb empreses de l´entramat ´Gürtel´ entre els anys 2005 i 2009. En la mateixa sentència es condemna a 13 anys de presó als responsables de les empreses, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez ´El Bigotes´ així com al cap de gabinet de la conselleria de Turisme, Rafael Betoret, condemnat a 6 anys de presó. La decisió judicial d´aquest primer judici del ´cas Gürtel´ absol l´exconsellera de Turisme Angélica Such, per a la qual es demanaven 10 anys d´inhabilitació, i a l´excap del servei d´infraestructures turístiques Juan Bover.

El TSJ valencià ha condemnat a penes de presó a 11 dels 13 acusats per delictes d´associació il€lícita, prevaricació, tràfic d´influències, malversació, falsedat i suborn. Segons que han informat fonts judicials, la sentència considera que el grup d´empreses Correa es va crear per lucrar-se amb marges desproporcionats, duplicant les partides i facturant despeses inexistents. Aquest sistema va requerir la complicitat de la conselleria de Turisme, alterant criteris d´adjudicació de contractes per beneficiar aquestes empreses amb informació privilegiada.

La sala civil i penal del TSJ valencià considera que les empreses del grup Correa no tenien mitjans personals i materials per executar aquests treballs, motiu pel qual els subcontractaven amb tercers i, d´aquesta manera, obtenien un enriquiment irregular.

Els imports, desproporcionats, eren admesos per l´Agència Valenciana de Turisme, la conselleria de Turisme, Conselleria de Territori i habitatge i la conselleria d'Infraestructures i Transport, que no varen dur un control efectiu dels pagaments sinó que va alterar els criteris d'adjudicació dels contractes per beneficiar irregularment aquestes empreses.

En la sentència, notificada aquest divendres a les parts, el tribunal, considera provat que els acusats van crear una trama empresarial per obtenir diferents contractes de la Generalitat Valenciana en diverses fires de turisme (fonamentalment a FITUR entre els anys 2005 i 2009) després de realitzar diferents actuacions encaminades a manipular, alterar i influir en favor seu en la tramitació dels procediments administratius d'adjudicació de tals treballs. Tals imports eren admesos per l'Administració Autonòmica (Agència Valenciana de Turisme, Conselleria de Turisme, Conselleria de Territori i habitatge i Conselleria d'Infraestructures i Transport), que no només no va portar un control efectiu dels pagaments sinó que va alterar els criteris d'adjudicació de els contractes i va beneficiar irregularment a les empreses del Grup Correa.

La sentència condemna a l´empresari Francisco Correa a 13 anys de presó per associació il€lícita, tràfic d´influències, malversació i suborn. Els altres empresaris, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, han estat condemnats a 13 anys i 3 mesos i a 12 anys i 3 mesos, respectivament.

La gestora d´aquestes empreses, Isabel Jordán, ha estat condemnada a 6 anys de presó per associació il€lícita, prevaricació, tràfic d´influències, malversació i falsedat documental. El tribunal imposa a l´exconseller delegat de l´empresa Orange Market, Cándido Herrero, 4 anys i quatre mesos de presó per associació il€lícita, prevaricació, tràfic d´influències, malversació i falsedat documental, mentre que a l´extreballadora d´aquestes empreses, Mónica Magariños, la condemna a 3 anys de presó per aassociació il€lícita, prevaricació, tràfic d´influències i l´absol del delicte de malversació. L´antic cap de l´àrea a mercats de l´Agència Valenciana de Turisme, Isaac Vidal, ha estat condemnat a 7 anys de presó per prevaricació, malversació i falsedat documental.

La sentència també condemna l´excap de promoció de l´Agència Valenciana de Turisme, Jorge Guarro a 4 anys de presó pels delictes de prevaricació administrativa i malversació. Així mateix, el TSJ valencià ha condemnat la funcionària de l´àrea de Turisme, Ana Grau, a 3 anys de presó per prevaricació i falsedat i l´absol del delicte de malversació.