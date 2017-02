El Congrés rebutja que es controli l´ús dels fons públics de l´Església

El Congrés dels Diputats va rebutjar les peticions del PSOE i de Units Podem perquè el Tribunal de Comptes realitzi un informe de fiscalització sobre els recursos públics que l'Església Catòlica rep de l'Estat a través de l'Impost sobre la Renda. La Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes va rebutjar aquestes propostes per 318 vots en contra i 298 a favor. Durant la defensa d'aquesta iniciativa, el diputat socialista Antonio Hurtado va dir que la quantitat que rep l'Església per aquest concepte «és de molta consideració, 259 milions de mitjana anuals, i són diners que han sortit de la butxaca dels contribuents». Per això, el portaveu del PSOE va defensar la necessitat de realitzar el «control i la fiscalització de l'ús dels fons públics». Des de Units Podem, Segundo González va dir que «l'Església catòlica com a perceptora de fons públics ha de ser auditada».