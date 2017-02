Detenen dues persones a Alemanya que preparaven un atemptat imminent

La policia alemanya va detenir dimecres a la nit a la ciutat de Göttingen, al centre del país, un algerià i un nigerià, sol·licitant d'asil, en relació amb un possible atemptat imminent. L'algerià, de 27 anys, i el nigerià, de 23, considerats per les autoritats potencials terroristes, residien amb les seves famílies a Göttingen, a l'estat federat de Baixa Saxònia, i formen part fa temps de l'entorn salafista, va explicar la policia de Göttingen.

En l'operatiu, en què van participar uns 450 agents d'unitats especials, es van escorcollar onze immobles a Göttingen i un altre més al nord de l'estat federat de Hesse. Segons Volker Warneke, de la policia d'investigació criminal de Göttingen, els agents van confiscar diverses armes, munició i banderes amb símbols de l'organització terrorista Estat Islàmic (EI). Va afegir que les investigacions contra els dos homes i el seu entorn van començar el març de l'any passat i es va determinar que existien indicis que estaven preparant un atemptat.

El grup encarregat de la instrucció, integrat per set agents, va concloure el cap de setmana passat que l'amenaça que els dos sospitosos poguessin perpetrar un atemptat imminent s'havia concretat, el que va obligar a actuar immediatament.

El ministre d'Interior de Baixa Saxònia, Boris Pistorius, va qualificar l'operatiu de «cop important contra l'entorn» salafista i va celebrar en una compareixença davant la premsa el treball dels organismes de seguretat, que van saber determinar el «moment precís per actuar». És «un clar missatge a tots aquells que consideren que amb una perspectiva fanàtica de la seva religió poden amenaçar la nostra vida i la nostra llibertat», va afegir el ministre, així com va advertir a «aquests terroristes criminals» que «l'Estat de dret es defensarà» i pot fer-ho, perquè té les eines per a això. Va afegir que les autoritats estudiaran com expulsar-los del país.