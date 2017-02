El detingut per la mort de la vídua de l´expresident de la CAM tenia armes a casa

La Policia Nacional continua buscant la pistola usada en l'assassinat de la vídua de l'expresident de l'extinta Caja Mediterránea (CAM) Vicente Sala, en una investigació en la qual no es preveuen noves detencions a part de la de dimecres d'un gendre de la víctima, Miguel López, com a presumpte autor material del crim. En els escorcolls del domicili i del concessionari d'automòbils que regentava (Novocar), la Policia va confiscar a López diverses armes curtes i llargues.

Quan encara no es disposa dels resultats dels estudis de balística, els investigadors consideren que aquestes armes no estan relacionades amb el crim i s'expliquen en l'afició de López, que tenia llicència d'armes, per la pràctica de tir olímpic.

El marit de la filla menor de la víctima va continuar als calabossos de la comissaria provincial del Cos Nacional de la Policia a Alacant a l'espera de, assistit per un advocat, prestar declaració properament davant els agents.

Segons sigui el resultat de l'interrogatori, en què López es podria acollir al seu dret a no declarar, tot apunta que passarà avui a disposició del jutjat d'Instrucció número 7 de la ciutat, el titular del qual, José Luis Lafuente, manté el secret de sumari, tot i que aquest es podria aixecar aviat.

López -marit de la filla menor de la víctima- ha mantingut una actitud d'aparent tranquil·litat des del moment en què va ser detingut dimecres a primera hora del dia quan sortia del seu domicili per anar a treballar.