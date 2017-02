La Justícia dels EUA manté el bloqueig al veto migratori decretat per Donald Trump

La Cort d'Apel·lacions del Novè Circuit dels EUA, amb seu a San Francisco (Califòrnia), va decidir rebutjar l'apel·lació del Govern de Donald Trump sobre el veto migratori imposat pel president, de manera que aquest romandrà bloquejat. Segons el document judicial, el tribunal va rebutjar el recurs de l'Administració nord-americana perquè tornés a entrar en vigor la prohibició d'entrada al país de refugiats i nacionals de set països amb majoria musulmana, fet pel qual és previsible que el cas acabi en mans del Tribunal Suprem.

Paral·lelament, l'exsenador Jeff Sessions va jurar el seu càrrec com a fiscal general dels EUA amb la promesa de combatre el «creixement del crim» al país i la «il·legalitat» migratòria, en assegurar que actuar contra els que arriben al país sense documents no és «immoral» ni «indecent». Sessions, un senador republicà conegut per les seves postures antiimmigrants, va jurar el seu càrrec com a secretari de Justícia dels EUA hores després que el Senat el confirmés per al lloc després d'un llarg i tens debat que es va tancar amb 52 vots a favor i 47 en contra.

«Vostè (Trump) ha dit quelcom en el que jo crec i que crec que el poble nord-americà comparteix: que necessitem un sistema legal d'immigració que s'ajusti als interessos del poble dels Estats Units», va destacar Sessions en la seva cerimònia de presa de possessió, celebrada al Despatx Oval amb la presència del president dels EUA.

«Això no està malament. Això no és immoral. Això no és indecent. Admetem més d'un milió de persones a l'any al país legalment i hem d'acabar amb aquesta il·legalitat que amenaça la seguretat pública i rebaixa els salaris dels treballadors nord-americans», va afegir el nou fiscal general.

Des del Senat, Sessions va ser una de les veus més bel·ligerants contra els projectes de reforma migratòria que va debatre el Congrés el 2007 i 2013, i va qualificar d´«amnistia» l'alleujament de la deportació que l'expresident Barack Obama va concedir a certs joves indocumentats, conegut com el programa DACA.

Per part seva, Trump va signar ahir una ordre executiva en la que dóna instruccions per dirigir esforços específics «contra la immigració il·legal» com a part de la seva estratègia contra el crim dins del país. El president nord-americà va rubricar «tres accions executives dissenyades per restaurar la seguretat als Estats Units».

La segona d'aquestes tres ordres està destinada a crear «un grup de treball per reduir el crim violent» als EUA, en relació amb la seva preocupació per l'auge dels crims violents al país, especialment a ciutats com Chicago. És precisament en aquesta ordre on Trump insta l'esmentat grup de treball a centrar «en particular» els seus esforços en combatre la immigració il·legal.

En la llista de tasques d'aquest grup de treball, la mesura insta en primer lloc a «intercanviar informació i idees entre els seus membres que siguin útils per elaborar estratègies per reduir la delinqüència, en particular la immigració il·legal, el tràfic de drogues i els delictes violents», diu el text.

El president dels Estats Units va signar una altra ordre executiva en la qual ordena reforçar l'estratègia contra els «grups criminals» del narcotràfic. «Una nova era de justícia comença, i comença ara mateix», va sentenciar.

En signar l'ordre, Trump va especificar que anava dirigida contra «les organitzacions criminals transnacionals», com les procedents de Mèxic, encara que no va arribar a fer referència al país veí. El text de l'ordre executiva tampoc esmenta Mèxic i demana a l'equip de Trump que li lliuri en el termini de 120 dies un informe sobre els grups criminals transnacionals, les seves filials i «el grau fins al qual han penetrat als Estats Units».

Per altra banda, el president nord-americà va criticar a Twitter el senador demòcrata Richard Blumenthal, que va assegurar que el candidat de la Casa Blanca el Tribunal Suprem, el jutge Neil Gorsuch, estava «descoratjat» pels atacs del mandatari a la Justícia. «El senador Blumenthal, que mai va combatre al Vietnam, malgrat dir durant anys que ho va fer (gran mentida), ara tergiversa el que el jutge Gorsuch li va dir?».

La polèmica es va originar el passat cap de setmana, amb els atacs del president a Twitter contra el jutge federal de la Cort d'Apel·lacions del Novè Circuit James Robart per haver ordenat aturar parts clau del veto migratori.

Blumenthal va mantenir dimecres una reunió amb el candidat de Trump per ocupar el seient vacant del Tribunal Suprem i posteriorment va revelar que li havia demanat opinió sobre els atacs de Trump a la Justícia, i que Gorsuch li havia dit que aquests comentaris del president eren «descoratjadors» i «desmoralitzadors», quelcom que va ser corroborat pel senador republicà Ben Sasse.