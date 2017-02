Israel Sis ferits lleus en un atac d'un palestí en un mercat de Tel Aviv

Sis persones van resultar ferides de caràcter lleu en un atac amb arma de foc perpetrat per un palestí en un mercat de la ciutat de Petaj Tikva, a l'est de Tel Aviv. L'atacant va ser localitzat i neutralitzat per civils i detingut per la policia amb l'arma a la mà, va explicar la portaveu policial Luba Samri. El sospitós va ser identificat per la policia com un jove de 18 anys del districte palestí de Nablus, al nord del territori ocupat de Cisjordània.