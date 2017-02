Pablo Iglesias es plantejarà deixar l´escó si la seva candidatura és derrotada

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que, encara que considera que guanyarà a Vistalegre II, si finalment el seu projecte i la seva candidatura són derrotats es podria plantejar deixar el seu escó per evitar «fer ombra a ningú», atès que ja no conservaria la Secretaria General. Després de reiterar que si perd dimitirà com a secretari general, Iglesias va assenyalar sobre una possible renúncia al seu escó: «Potser sí, ho parlaria amb els companys», però «crec que això no passarà i que tindrem majoria».

Va insistir que Podem en aquesta Assemblea Ciutadana ha de madurar i no pot seguir sent un partit d'un «grup d'amics» o de «professors de la Complutense» perquè «aquesta època ha acabat». Tot i això, va admetre que estan davant d'un «debat difícil», en el qual hi ha «diferències fraternals» i «és bo que la gent decideixi».

Per part seva, el número dos de Podem, Íñigo Errejón, va assenyalar que Pablo Iglesias no marxarà i acceptarà continuar com a secretari general si la majoria dels inscrits voten la seva continuïtat a l'Assemblea Ciutadana d'aquest cap de setmana, tot i que rebutgin el seu projecte. «Prevaldrà la responsabilitat», va pronosticar Errejón, que va afegir que no s'imagina un Podem sense Pablo Iglesias i insistint en la necessitat que l'Assemblea no es plantegi com un plebiscit i «un tot o res». Va tornar a demanar que es voti amb tranquil·litat per al dia següent poder remar tots junts, ja que el partit pot quedar «tocat».