Els pares de José Antonio Garrido, un nen de 13 anys natural de Gibraleón (Huelva), al qual van diagnosticar el passat mes de juny una leucèmia de la qual està tractant-se a Huelva, han alertat que han tingut coneixement que diverses persones estan demanant diners a veïns de localitats properes assegurant que és per a una operació de l'infant quan "això no és així, es tracta d'una estafa".

Així ho ha posat de manifest en declaracions a Europa Press la mare del menor, Eugènia Casado, que ha indicat que l'amiga d'un familiar els va comunicar que diverses persones estaven demanant diners en pobles propers com Cartaya perquè el menor necessitava ser sotmès a una operació a Houston, cosa que "no és certa en absolut". "Demanem a la ciutadania que no aporti diners, això no és veritat", ha emfatitzat.

Casado ha volgut deixar que l'únic que demana la família és que la ciutadania s'animi a donar perquè "el que necessitem és un donant compatible amb el nostre fill", ha dit la mare.

"Em dol que en nom del meu fill hagi gent que pugui estar lucrant-se", ha remarcat Casado, que ha reiterat la importància de la solidaritat en les donacions, incidint en que la donació és "indolora, no costa res i també es pot ajudar a altres persones ".

Cal recordar que el jugador del Reial Betis Balompié Joaquín Sánchez es va solidaritzar amb la causa d'aquest menor i va fer una crida, a través de les xarxes socials, per trobar un donant de medul·la òssia compatible amb José Antonio.