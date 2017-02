Sis empresaris més admeten haver finançat il·legalment el PP valencià

La Fiscalia Anticorrupció i els empresaris acusats en les peces del cas Gürtel sobre el finançament il·legal del PP de València han arribat a un preacord per confessar els fets a canvi d'una rebaixa de les seves penes que els eviti entrar a la presó. Els sis empresaris que encara no havien pactat amb la Fiscalia -tres ja ho van fer a canvi d'una rebaixa de pena- estarien a punt de signar un acord per confessar els fets i en els propers dies es mantindran reunions de cara a tancar el pacte.

Aquests empresaris són Vicente Cotino Escribá (nebot de l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresident de la patronal alacantina), Antonio Pons Dols i Gabriel Alberto Batalla Reigada. A canvi de la seva confessió, la Fiscalia rebaixaria la petició de pena per a ells a menys de 2 anys de presó, de manera que no entrarien en un centre penitenciari, encara que aquest principi d'acord està pendent de signar-se.

Les converses entre Anticorrupció i aquests sis empresaris es produeixen després que altres tres ja hagin pactat: Enrique Ortiz, Alejandro Pons Dols i José Francisco Bevià. Aquests acusats van admetre que van finançar de forma il·legal el PP en campanyes electorals a través de pagaments ficticis a empreses de la xarxa Gürtel a València.

El judici de tres peces de la trama Gürtel a València començarà al març a l'Audiència Nacional, quan es jutjarà 20 acusats, entre ells 5 excàrrecs del PP de València com Ricardo Costa i Vicente Rambla, per delicte electoral i falsedat a les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 i les generals de 2008 i per delicte fiscal.

Per aquests fets, la Fiscalia demana 7 anys i 9 mesos de presó per a Ricardo Costa (llavors secretari general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresident del govern valencià), David Serra (exvicesecretari del PPCV) i Cristina Ibáñez (exgerent del PPCV). El PPCV ja ha comunicat als exdirigents acusats que no pensa assumir ni un cèntim més de la seva defensa, fet pel qual podrien confessar en el judici.