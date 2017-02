Podemos afronta la seva assemblea dividit entre el lideratge d´Igleisas o Errejón

Podemos afronta des d'avui la seva segona assemblea de Vistalegre pràcticament trencat en dues meitats i amb una dura pugna de poder i de lideratge entre les famílies polítiques del secretari general, Pablo Iglesias, i del portaveu parlamentari i fins ara número dos, Íñigo Errejón.

Després de no haver estat capaços d'aconseguir un acord per arribar junts a Vistalegre II, Iglesias i Errejón han fet més que evidents les seves diferències, accentuades aquests dies de campanya amb retrets creuats que fan molt difícil pensar en una reconciliació a curt termini.

Les votacions es tanquen aquest dissabte i el resultat no es coneixerà fins diumenge. A última hora de divendres havien votat 132.994 persones de les més de 450.000 inscrites.

El resultat es presenta incert després d'unes setmanes en què el partit morat ha quedat atrapat en un aspre debat intern en els mitjans de comunicació i a les xarxes.

En aquesta assemblea es tria, d'una banda, el secretari general, en el qual només hi ha dos candidats: el propi Iglesias i el parlamentari Juan Moreno Yagüe, pròxim a Anticapitalistes i, en segon terme, es voten les llistes al Consell Ciutadà i els documents polítics presentats per les diferents corrents.

Errejón que, en teoria, no competeix per liderar la formació, s'ha vist obligat a encapçalar també una llista pròpia al Consell Ciutadà, en la qual ja sí competirà contra Iglesias, i en la qual l'acompanyen els pesos pesants de l'anomenat "errejonismo "com Rita Maestre, Pablo Bustinduy o Clara Serra.

Iglesias ha repetit aquests dies que deixarà la Secretaria General si no guanyen les seves idees i el seu equip -amb Irene Montero o Rafael Mayoral- i ha redoblat l'ultimàtum avisant que també es plantejaria deixar l'escó si la seva llista i el seu projecte surten derrotats.

La tercera llista en què caldrà posar la mirada és en els Anticapitalistes i en la seva candidatura, Podemos en Movimiento.

Tampoc presenten candidat a la Secretaria General i porten al capdavant a l'eurodiputat Miguel Urbán, al costat de noms com el de l'alcalde de Cadis, José María González "Kichi", la feminista Beatriz Gimeno o l'actor Alberto San Juan.

L'assemblea començarà oficialment a les 11.15 del matí a Vistalegre amb la rebuda per part del Consell Ciutadà Estatal i la salutació als assistents del secretari general, Pablo Iglesias.

Continuarà amb la defensa dels documents polítics i d'igualtat per part dels quatre equips i prosseguirà amb la intervenció dels dos candidats a la Secretaria General, Iglesias i Moreno Yagüe.

Amb l'aforament ja complet, Vistalegre acollirà 8.500 inscrits a les grades i altres 2.000 a la pista, al costat de convidats de partits com Izquierda Unida i de les confluències amb què ha concorregut en coalició a les eleccions.

Després del tancament de les diferents votacions -a les que estan cridats uns 450.000 inscrits- començarà el recompte en línia, els resultats del qual es coneixeran al migdia de demà diumenge.