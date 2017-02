Iglesias ofereix a Errejón i Urbán formar part de la seva direcció<br/>

L'actual secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha aprofitat la seva intervenció per presentar la candidatura a la reelecció davant l'assemblea de Vistalegre II per fer una oferta per sorpresa al seu principal rival polític intern, Íñigo Errejón, i al líder del sector anticapitalista, Miguel Urbán. Després de descriure i esmentar cadascun dels noms del que seria el seu equip, Iglesias ha etzibat: "Parlar de la meva candidatura és parlar també d'Errejon i Urban. Compto amb vosaltres, companys". Com que aquesta ha estat la seva tercera intervenció davant l'assemblea, Iglesias no ha volgut fer massa més discurs, i només ha volgut llençar un missatge que ha relligat amb la seva oferta. "A partir del dia 13, unitat", ha cridat per acabar.

Abans que Iglesias ha intervingut durant un quart d'hora l'únic candidat alternatiu a la secretaria general, provinent d'un grup independent de militants de base, Juan Moreno Yagüe, que ha defensat "combinar la feina a les institucions i la lluita al carrer". "La dicotomia no és institucions-gent. El que hem de fer és obrir les institucions perquè entreu tots", ha sentenciat.

