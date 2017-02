Denuncien pressions al PSOE per anar a un acte de Díaz

La diputada socialista Zaida Cantera, integrant de la candidatura de Pedro Sánchez a les primàries del PSOE, va denunciar «trucades» i «insinuacions» perquè militants i càrrecs del partit acudeixin a l'acte municipalista de Susana Díaz avui a Madrid. Cantera va oferir una roda de premsa a Sant Sebastià amb el diputat i exalcalde de la ciutat Odón Elorza per anunciar la creació a Euskadi de plataformes de suport a la candidatura de Pedro Sánchez.

La parlamentària socialista va criticar l'acte convocat per l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, «utilitzant a la FEMP com a suport» i que, segons la seva opinió, servirà per «vanagloriar una determinada figura», en al·lusió a la presidenta d'Andalusia. Va assenyalar que alcaldes i altres militants socialistes li han transmès que estan rebent «trucades» i «insinuacions» d'altres companys, «perfectament dirigides», per indicar-los que «han d'acudir a l'acte». La diputada socialista va manifestar que convocar un acte municipalista per enaltir la figura d'una possible candidata a les primàries del PSOE no és «ni ètic ni estètic».

Per la seva banda, Elorza va reclamar «neutralitat» tant a la gestora com a tots els organismes de direcció del partit, inclosa l'Executiva del País Basc, alhora que va demanar que tots els candidats que concorrin a les primàries puguin disposar dels mateixos recursos del partit a la campanya.

Segons la seva opinió, només dos models, el de Pedro Sánchez i el que podria encarnar Susana Díaz, es confrontaran a les primàries perquè, segons el seu parer, una «tercera via» (en al·lusió a Patxi López) resulta «molt difusa i pot acabar sent una via morta».

Paral·lelament, la número dos del PSC, Núria Marín, es va mostrar convençuda que el protocol de relacions amb el PSOE «continuarà sent el mateix», ja que és «perfectament vàlid» i no ha de revisar-se, i va dir «tenir clar» que la militància del PSC participarà a les primàries i el congrés del socialisme espanyol.

L'adjunta a la primera secretaria del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat va defensar el protocol de relacions entre PSC i PSOE, vigent des de 1978 i qüestionat després de la crisi entre les dues formacions.