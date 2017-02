Un home es treu la vida després de ferir la seva dona a Pontevedra

La Guàrdia Civil investiga la troballa a Salceda de Caselas (Pontevedra) d'un home penjat al seu domicili i de la seva dona, que presentava lesions al coll i un cop al cap. La dona, de 57 anys, va ser traslladada a l'hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, on es troba ingressada a l'UCI per un hematoma cerebral però fora de perill. La dona va ser qui va trucar a uns familiars per informar-los que es trobava malament, sense donar més detalls, i aquests van acudir al domicili familiar, situat a la parròquia de Soutelo. Allà la van trobar amb un cop sagnant al cap i ferides al coll, sense que arribés a perdre la consciència en cap moment, i poc més tard van trobar el seu marit, Pablo F.M.. De les diligències practicades fins al moment es desprèn que les lesions que presentava la dona van ser provocades pel seu marit, qui posteriorment es va suïcidar.

Del cas s'ha fet càrrec el Jutjat d'Instrucció número 3 de O Porriño en funcions de guàrdia, que ha constatat que no consten denúncies prèvies per maltractaments. L'alcalde de Salceda, Marcos Besada, va expressar la consternació i tristesa dels veïns després de conèixer aquest succés, ja que el matrimoni és «molt conegut». Besada va titllar en tot cas d'«impactant» la notícia.