Itàlia acusa Rússia d'interceptar correus electrònics d'Exteriors

El Govern italià sospita que Rússia està darrere d'un atac informàtic registrat l'any passat en què hackers van interceptar correus electrònics del Ministeri d'Afers Exteriors d'Itàlia, segons va publicar el diari britànic The Guardian en la seva edició digital. L'atac va tenir lloc durant la passada primavera i es va allargar durant més de quatre mesos.

Els hackers no van poder accedir al sistema xifrat que utilitzen els funcionaris governamentals per a les seves comunicacions classificades.

El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, que en aquell moment exercia de ministre d'Afers Estrangers, no va resultar afectat per l'incident, segons The Guardian, que va assegurar que Gentiloni evitava usar el correu electrònic quan dirigia la diplomàcia d'Itàlia.

«No es van produir atacs en nivells xifrats. Així que la informació delicada, sensible, que normalment es comparteix en aquesta xarxa, que està restringida per un codi, mai va resultar atacada», va puntualitzar la font del Govern italià.