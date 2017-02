Junqueras demana a Montoro un diàleg sobre finançament

El vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en la que li proposa un diàleg bilateral entre el Govern central i la Generalitat sobre finançament, tal com preveu l'Estatut. Amb aquesta carta, Junqueras respon a una altra enviada pel ministre l'1 de febrer en la qual aquest demanava a la Generalitat que proposés a un expert per formar part de la comissió sobre finançament autonòmic creada per decisió de la Conferència de Presidents a mitjan gener.

Tal com estava previst, Junqueras explica al ministre que «la Generalitat no nomenarà cap expert per a la comissió», perquè entén que «la Generalitat ja ha manifestat la seva posició mitjançant els estudis i informes facilitats fins a la data en el grup de treball» sobre aquest assumpte creat per acord del Consell de Política Fiscal i Financera al març del 2013. Junqueras recorda al ministre que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja va traslladar per carta al president del Govern, Mariano Rajoy, «la decisió de no participar en la Conferència de Presidents Autonòmics».