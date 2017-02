La Policia francesa frustra un imminent atemptat gihadista

Les forces de seguretat franceses van frustrar a Montepeller (sud) i els seus voltants un atemptat suïcida imminent per al qual els presumptes autors, un jove de 20 anys i una adolescent de 16, ja havien preparat explosius de fabricació casolana. La detenció de quatre persones vinculades amb aquest cas (encara que es dubta sobre la implicació real d'una d'elles) es va produir just una setmana després que un egipci ataqués al costat del Museu del Louvre amb dos matxets una patrulla de soldats, els quals el van ferir enrepel·lir la seva agressió.

El ministre gal d'Interior, Bruno Le Roux, va assegurar que l'acció policial, que va culminar dues setmanes d'investigacions, va evitar «un atemptat imminent a territori francès», tot i que es desconeix fins al moment quins eren els plans concrets dels terroristes.

En els escorcolls es van trobar 71 grams de TATP, un potent explosiu molt inestable de fabricació casolana, el mateix que es va usar en els últims atemptats gihadistes de Brussel·les i que és conegut també com «la mare de Satan». Al laboratori que el suposat kamikaze -identificat pels mitjans francesos com Thomas, de 20 anys- tenia al seu apartament es van trobar compostos com acetona o àcid sulfúric per produir més quantitat d'explosiu.

La menor arrestada en la mateixa operació és la seva xicota, de 16 anys, i les investigacions han permès descobrir que tots dos tenien planejat casar-se pel ritu islàmic abans de l'atemptat. La jove havia previst viatjar a Síria per ser acollida per l'Estat Islàmic (EI), organització gihadista a la qual va jurar lleialtat en un vídeo difós per les xarxes socials fa només dos dies.