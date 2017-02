Presó per al detingut per la mort de la vídua de l'expresident de la CAM

Miguel López, el gendre de la vídua de l'expresident de l'antiga Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala que va ingressar ahir a la presó provisional com a presumpte assassí de la seva sogra, va al·legar davant del jutge que la mort de la dona no li reporta cap benefici econòmic. Així ho van explicar fonts jurídiques presents en la declaració, que van afegir que López va respondre a totes les preguntes i, amb una actitud tranquil·la, va insistir que és innocent i que la mort de María del Carmen Martínez no el beneficia en res perquè ell és una persona «solvent» que compta amb prou recursos econòmics.

El sospitós va mantenir, a més, que mai va estar sol en els moments en què la víctima va rebre els dos trets a boca de canó que van acabar amb la seva vida, cap a les set de la tarda del passat 9 de desembre, al concessionari de cotxes d'Alacant que ell mateix regenta.

Segons la seva versió, el fet d'haver estat acompanyat sempre per altres persones en aquells precisos instants li atorguen una coartada, tot i que la Policia Nacional ha trobat contradiccions respecte a allò declarat per diversos testimonis. Aquestes contradiccions se centren tant en les actituds que López va mantenir la mateixa tarda del crim com en les referències temporals que ell ha proporcionat als investigadors sobre els seus moviments.



Declaració dels testimonis

Així, el sumari reflecteix, per exemple, que l'hora en la qual l'investigat diu haver arribat aquella tarda al seu domicili no quadra amb altres testimonis recollits en el curs de les indagacions. «Està clar que en algunes coses ha mentit», van apuntar fonts judicials sobre el marit de la filla petita de la víctima, que en tot cas admeten, no obstant això,la manca de proves concloents sobre l'autoria de l'assassinat.

De fet, els agents no han trobat a l'escenari del crim restes biològiques que incriminin el detingut i la «punxada» del seu telèfon mòbil tampoc ha aportat converses que apuntin a la seva culpabilitat. En tot cas, la policia manté com a principal línia d'investigació que hauria decidit matar la seva sogra per impedir que aquesta realitzés canvis en la titularitat de les empreses familiars en favor del seu únic fill home i en detriment de les seves altres tres filles.