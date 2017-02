El Suprem obre una causa contra el diputat Cañamero

El Tribunal Suprem ha obert un procediment per delictes contra els drets dels treballadors, en la modalitat de coacció sobre el dret de vaga, al diputat d'Units Podem Diego Cañamero. Els fets en què està implicat van succeir a La Rinconada (Sevilla) al novembre de 2008, i eren investigats per un jutjat de Sevilla que en tenir notícia que Cañamero va ser elegit diputat al juny de 2016, i per tant aforat, va enviar una exposició raonada a l'alt tribunal.

En la causa seguida a Sevilla contra Cañamero -que llavors era el portaveu del Sindicat Andalús de Treballadors (SAT)- i altres persones pels successos de la finca La Jarilla, s'havia dictat ja interlocutòria d'obertura de judici oral pel jutge instructor, així com acte d'admissió de proves i assenyalament de judici oral per part del Jutjat Penal 4. L'acte del Suprem recorda que els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2008, «Diego Cañamero Valle, en unió d'altres persones, amb la finalitat de pressionar els treballadors de la finca perquè iniciessin o continuessin una vaga, van insultar els treballadors i els empresaris, i van causar diverses destrosses».