El 16 d´abril es farà el referèndum presidencialista de Turquia

El referèndum per decidir si Turquia adopta un sistema presidencialista se celebrarà el proper 16 d'abril, va anunciar ahir el president de la Junta Suprema Electoral (YSK), Sadi Güven, en declaracions transmeses en directe per la cadena NTV.Güven, representant l'única autoritat capacitada per decidir cites electorals, va confirmar així la data avançada ahir pel president turc, Recep Tayyip Erdogan. El cap de la YSK va afegirque del 27 de març fins al 9 d'abril es podrà votar a l'estranger i entre el 27 de març i el 16 d'abril a les urnes que es col·locaran en passos fronterers i aeroports.