Les bases de Podem demanen unitat a Iglesias i Errejón

Les bases de Podem que es van reunir al Palau de Vistalegre de Madrid van reclamar la unitat del partit davant els seus dirigents en una petita estirada d'orelles a l'espera de conèixer avui la decisió dels militants amb els seus vots. Davant l'Assemblea Ciutadana estatal, que decidirà el rumb polític i la nova direcció de Podem, no hi va haver sorpreses ni ensurts que donessin alguna pista de com es resoldran les diferències.

Els crits demanant unitat van obrir i tancar els debats de la primera jornada del congrés de Podem, que va reunir unes 9.000 persones, segons l'organització, mil més -van assegurar- que en el primer Vistalegre, encara que també ahir hi havia buits a la pista.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va obrir l'Assemblea Ciutadana responent a aquestes peticions d'unitat: «L'abstracció i la divisió treballen per a l'enemic», va dir en el seu primer torn de paraula per acomiadar la direcció sortint. Després va defensar la seva candidatura a la secretaria general, sense competència real perquè només s'enfronta per a aquest lloc amb l'advocat i parlamentari andalús Juan Moreno Yagüe, qui és conscient de les seves poques possibilitats.

Iglesias va ser breu i es va limitar a demanar que el tornin a posar al capdavant del partit sense fer balanç de gestió ni previsió de futur. Però, això sí, va deixar clar que el seu equip va amb ell en el mateix pack. Ahir no va ser necessari que advertís novament que dimitirà si no guanya, va ser evident quan les seves úniques paraules van ser per fer referència un a un als membres de la seva candidatura.

«Us he de parlar de la meva candidatura a la Secretaria General de Podem i per això us parlaré d'Irene Montero», va dir, després de la qual cosa va fer referència també a Vicente Navarro, Gloria Elizo, Pablo Echenique, Noelia Vera, Rafa Mayoral, Juanmna del Olmo, Diego Cañamero i a molts dels 62 de la llista que encapçala per la direcció.

I quan ja tots trobaven a faltar que esmentés molts altres que han treballat a Podem durant aquests anys, Iglesias va afirmar que parlar del seu projecte per a la Secretaria General «és també parlar d'Íñigo Errejón i Miguel Urbán». Breu però contundent, mentre la graderia seguia cridant «unitat, unitat».

Fonts «errejonistes» consideren que ahir qui realment es va presentar amb un discurs de líder d'un partit de govern va ser Errejón. L'encara número dos de Podem, que va intervenir per confrontar el seu projecte polític amb el d'Iglesias, també va apel·lar a la unitat assegurant que, a partir de demà, hi haurà «més Podem, més units i més forts». Va repassar el camí recorregut des de Vistalegre I i va destacar la importància del treball a les institucions, on han aconseguit «molt» en canviar la cultura política perquè «els vells partits» hagin d'intentar «assemblar-se a nosaltres». La participació va assolir xifres rècord, més de 155.000 persones, superant els 149.000 que van participar en el referèndum que va rebutjar donar suport a un Govern del PSOE.