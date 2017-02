Cañamero desafia el Suprem i diu que no anirà a cap judici

El diputat andalús d'Units Podem Diego Cañamero va assegurar ahir que «no va a anar a cap judici, ni a cap declaració», després que el Tribunal Suprem hagi obert un procediment contra ell per delicte contra els drets dels treballadors. Cañamero s'ha declarat «insubmís judicial» i nega que hagi comès cap delicte tot i la decisió del Suprem, que s'ha fet càrrec del cas després que fos elegit diputat per Jaén al juny de 2016. «La justícia i els que exerceixen la justícia també responen a uns interessos molt concrets i per això, jo estic declarat insubmís judicial. No aniré a cap judici, ni a cap declaració. Des de 2010, no participo en cap circ, ni en cap teatre», va deixar clar Cañamero.

El Suprem ha obert causa contra Cañamero per la seva participació al novembre de 2008, quan era el portaveu del Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), en una protesta a la finca La Jarilla de la Rinconada (Sevilla) en defensa dels drets laborals d'uns jornalers.

Cañamero diu no estar preocupat per la decisió del Suprem de investigar-lo, el que podria derivar en la petició del suplicatori al Congrés per poder jutjar-lo.