Detenen un home de 42 anys per l'assassinat d'una àvia de 75 a Xàtiva

Un home de 42 anys va ser detingut com a presumpte autor de l'homicidi d'una dona de 75 que va ser trobada morta divendres a la nit al seu domicili de Xàtiva (València) amb cops a la cara i al crani. El presumpte autor de la mort va ser detingut tres hores després que la Policia Nacional tingués coneixement dels fets, que es van produir cap a tres quarts de deu de la nit. La Policia investiga la possibilitat del robatori com a hipòtesi de l'homicidi, ja que l'habitatge de l'anciana es trobava molt desordenat quan van arribar els agents. Els agents van comprovar que la dona havia mort i que presentava diversos cops a la cara i el crani, possible causa de la mort, tot i que serà l'autòpsia la que en determini la causa exacta.

Cap a la una de la matinada es va localitzar el presumpte autor de l'homicidi, un home de 42 anys i nacionalitat espanyola, i se'l va detenir. En el moment de l'arrest, presentava diverses excoriacions al seu cos i taques de sang. De moment es desconeix si la dona morta, també de nacionalitat espanyola, i el detingut, que pel que sembla era veí de la població, tenien algun tipus de relació. L'arrestat es troba als calabossos de la Policia a l'espera del que es determini després d'avançar la investigació i prestar declaració.