L'Audiència de Biscaia jutjarà quatre guàrdies civils per tortures

L'Audiència Provincial de Biscaia jutjarà entre els propers 14 i 16 de març quatre guàrdies civils per presumptes tortures, segons va informar Sandra Barrenetxea, detinguda el 2010 per la seva pertinença a la direcció d'Ekin, que va interposar la denúncia que ha donat lloc al procés. Barrenetxea i Eneko Compains, tots dos arrestats al costat d'altres set persones per la seva pertinença a Ekin, l'aparell que estava encarregat de fer complir les directrius d'ETA, van comparèixer davant la caserna de la Guàrdia Civil d'Intxaurrondo, a Sant Sebastià, on van llegir un comunicat en el qual van informar de la data del judici. Segons van assenyalar, les nou persones que van ser detingudes el 2010 «van ser torturades durant els quatre o cinc dies que va durar la incomunicació» i diverses d'elles van presentar denúncia, tot i que «únicament» la de Barrenetxea «ha arribat als jutjats».