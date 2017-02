Mor un policia en enfrontaments amb manifestants al centre de Bagdad

Un policia iraquià va morir i 7 oficials van resultar ferits en enfrontaments amb milers de persones que es manifestaven al voltant de la fortificada Zona Verda. D'altra banda, testimonis van assegurar que almenys dues persones van morir i desenes van patir ferides després que les forces de seguretat iraquianes llancessin gasos lacrimògens per dispersar-los. Milers d'iraquians seguidors de l'influent clergue xiïta Muqtada al-Sadr es van reunir a la plaça Tahrir (alliberament), al centre de Bagdad, per demanar la dissolució de la comissió electoral, així com reformes polítiques, després que el líder convoqués dimecres aquesta protesta. El líder xiïta va demanar en un comunicat als manifestants que es retiressin de la plaça perquè «algunes parts desconegudes van usar una força exagerada contra els pacífics manifestants», amb la finalitat d'«aturar el vessament de sang».