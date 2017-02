Vistalegre II: Guanya Pablo Iglesias

Les bases de Podem han decidit que el proper Consell Ciutadà de l'Estat compost per 62 membres entrin 37 consellers de l'equip de Pablo Iglesias, 23 d'Íñigo Errejón i 2 d'Anticapitalistes, segons fonts de la formació estatge.

Són els primers resultats que es coneixen de la votació a Vistalegre II, on Iglesias ha estat reelegit secretari general.

Això suposa que en la nova direcció de Podem, on abans pablistas i errejonistas estaven pràcticament igualats, ara hi haurà un 59,68 per cent de consellers afins a Iglesias i un 37,10 del sector proper al fins ara secretari polític, Íñigo Errejón.

Per a la llista d'Anticapitalistes, liderada per l'eurodiputat Miguel Urban, els resultats també són un toc d'alerta perquè aconsegueixen un 3,23 per cent i dos consellers, que abans no tenien.

A les dotze es faran públics la resta dels resultats de les votacions dels documents polítics, organitzatius, ètics i d'igualtat, que han presentat els diferents corrents del partit.