Una petició amb 50.000 firmes insta May a acollir nens refugiats sols

Una petició de 50.000 signatures lliurada ahir a la primera ministra britànica, Theresa May, a la seva residència oficial de Downing Street insta el Govern a continuar acollint al Regne Unit a nens refugiats que es troben sols en Europa. La pressió a la cap de l'Executiu arriba després que la titular britànica d'Interior, Amber Rudd, anunciés aquesta setmana el tancament d'un programa per acollir 3.000 menors refugiats vulnerables. L'exrefugiat i diputat laborista Lord Dubs va ser l'encarregat de lliurar la petició davant el despatx de May.

L'any passat es va aprovar una llei que instava el Govern a adoptar mesures per a «reubicar al Regne Unit i donar suport a un nombre determinat de nens refugiats no acompanyats procedents d'altres països d'Europa». El text no detallava la xifra exacta de menors a acollir, encara que el llavors secretari d'Estat d'Immigració, James Brokenshire, va dir que el país donaria refugi durant aquesta legislatura, que acaba el 2020, a 3.000 nens refugiats.

En fer lliurament, Dubbs va estar flanquejat per autoritats locals, líders religiosos i activistes. Entre els arguments de Rudd per posar el límit en 350 figuren que les autoritats britàniques i franceses tenen por que el programa d'acollida fomenti les activitats dels traficants de persones.