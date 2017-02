Susana Díaz assegura que «tinc força, tinc il·lusió i m´encanta guanyar»

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va deixar entreveure ahir la possibilitat de presentar-se a les primàries per liderar el PSOE i, tot i que no va dir obertament que donarà el pas. Díaz va subratllar que té «força», «il·lusió», «ganes» i que li «encanta guanyar».

En un acte amb alcaldes i regidors socialistes a Madrid, va carregar contra el PP i contra Podem en una intervenció en la qual no va revelar clarament si té la intenció de competir amb Pedro Sánchez i Patxi López per la Secretaria General del PSOE. Però va llançar un missatge que molts dels assistents van interpretar com una declaració d'intencions:

«Que tinc força, que tinc il·lusió, qure tinc ganes, que estic animada, que m'encanta guanyar», va dir. «El que vull és que el meu partit tingui forces -va afegir-, que li digui a aquest país el que vol fer amb ell, que es doni suport als seus alcaldes i que digui al conjunt dels ciutadans que som aquí dempeus».

«Farem un bon congrés per fer un bon camí per a aquest país», va afegir.

En aquest context, va animar els seus companys a no abaixar el cap i a no deixar-se «acomplexar» ni pels que estan celebrant aquest cap de setmana el congrés de l'«apatia» i la «resignació», en al·lusió al PP, ni per els que «cavalcaven sobre la indignació» i, a l'hora de la veritat, «han donat l'esquena» a la gent, en referència a Podem.



«Ets el millor que hi ha al partit»

L'alcalde de Vigo, Abel Caballero, que és qui va organitzar l'acte amb alcaldes de suport a la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va dir-li: «Ets el millor que hi ha en aquest partit».

Caballero va demanar que es «redimensioni» el PSOE, perquè el partit trobi el seu rumb i sigui capaç de convertir-se en primera força.

«Volem un PSOE fort i capaç, això és vital i Susana és el millor que tenim en aquest projecte» va subratllar el regidor davant els aplaudiments dels assistents. A l'acte i van assistir unes 4.000 persones, de les quals, un miler d'alcaldes.