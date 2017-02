Trump estudia emetre un nou decret sobre migració per superar el bloqueig

El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que estudia diverses opcions per sobreposar-se al bloqueig dels tribunals al seu veto migratori als refugiats i ciutadans de set nacions de majoria musulmana, entre les quals emetre «un decret totalment nou». Trump va dir també que esperarà fins a la setmana que ve, «potser dilluns o dimarts», per respondre amb alguna acció a la decisió del Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit, que dijous va mantenir el bloqueig al seu decret.

«Guanyarem aquesta batalla. El problema és que ens portarà temps per com funciona el sistema, però guanyarem aquesta batalla. També tenim moltes altres opcions, inclòs simplement emetre un decret totalment nou», va afirmar el president dels EUA. Preguntat per si el seu pla consistirà simplement a emetre una nova ordre executiva, Trump va respondre: «podria ser-ho, perquè necessitem ser ràpids, per raons de seguretat».

La Casa Blanca encara no ha decidit si portarà el bloqueig del decret al Tribunal Suprem, segons va explicar una funcionària de la residència presidencial, que va demanar mantenir-se a l'anonimat. «Estem revisant absolutament totes les opcions en el sistema judicial, inclòs una apel·lació al Tribunal Suprem sobre el bloqueig temporal del decret, i estem segurs que obtindrem una victòria», va dir la font.

Trump va assegurar que el cost de l'anunciat mur entre el seu país i Mèxic «baixarà moltíssim», de manera que les estimacions a la premsa estan equivocades. «Estic llegint que el gran mur fronterer costarà més del que es pensava el Govern, però encara no estic implicat en negociacions o el disseny. Quan ho faci, tal com va passar amb el caça F-35 o el programa de l'Air Force One, el preu baixarà moltíssim», va escriure el mandatari a la xarxa social Twitter.

Trump va tornar a parlar del mur, cosa que no feia des del 26 de gener, quan va assegurar que Mèxic hauria de pagar per la tanca per frenar la immigració il·legal, fet que va portar a la cancel·lació de la visita prevista del president mexicà, Enrique Peña Nieto, a la Casa Blanca.

Tot i la cancel·lació de la trobada, Mèxic va aconseguir un compromís perquè l'administració de Trump no demanés en públic el pagament del mur per part dels mexicans, fet per al qual l'equip de Trump havia suggerit aranzels a les importacions mexicanes. El president de la Cambra de Representants, el republicà Paul Ryan, va assegurar que el Congrés està disposat a facilitar fons.