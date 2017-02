Les bases de Podem concedeixen a Pablo Iglesias el control absolut del partit

Els inscrits de Podem van deixar inequívocament clares les seves preferències: van donar a Pablo Iglesias el control absolut del partit, amb una majoria absoluta al Consell Ciutadà -37 dels 62 membres elegits- i van donar suport al projecte polític i l'estructura organitzativa que proposava. La victòria indiscutible del secretari general de Podem té tanta importància com la derrota d'Íñigo Errejón, que queda en una posició feble i tindrà moltes dificultats perquè triomfi el seu criteri en algunes decisions.

«Unitat, unitat», va ser el clam que els militants van traslladar aquest cap de setmana als dirigents de Podem i que va fer seu Iglesias poc després de conèixer el resultat de les votacions, que el renoven com a secretari general amb gairebé el 90 per cent dels vots. Pablo Iglesias es va comprometre a complir aquesta ordre. «Unitat i humilitat», va proclamar després d'emfatitzar que el Podem que surt de Vistalegre II és un Podem fort i unit, però que això s'haurà de veure a partir d'ara.

És el Consell Ciutadà, amb majoria «pablista», el que ha de triar la nova executiva del partit, en què fins ara Errejón era el secretari Polític, el «número dos». Posició que podria perdre, ja que el model organitzatiu d'Iglesias -el que ha guanyat- no especificava les Secretaries en què s'organitzarà el partit en aquesta nova etapa.

Els resultats de les votacions ofereixen també altres conclusions. Pablo Iglesias era el «número 1» de la seva llista i ha mesurat així els seus suports directament amb Íñigo Errejón, que encapçalava l'altra candidatura, superant-lo amb escreix en punts. Però, a més, Errejón ha estat superat també pel secretari d'Organització, Pablo Echenique, que es converteix de facto en el segon de Podem, amb un 48,49 per cent del suport dels militants.

Entre els deu primers llocs en el Consell Ciutadà hi ha només dos errejonistes: el mateix Errejón i la portaveu de l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, al número 8.

Per davant de Maestre s'ha situat la portaveu adjunta al Congrés, Irene Montero, que es converteix en la dona forta de Podem, encara que ja ho era com a cap de gabinet d'Iglesias. Per darrere de Montero hi ha Vicenç Navarro, l'economista de 80 anys fitxat per Iglesias per a aquest Vistalegre II; el militar Julio Rodríguez (ex-Jemad); i el responsable de Relacions amb els Moviments Socials, Rafael Mayoral, advocat de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH).

El número 9 de la direcció -segons el suport obtingut- és el diputat canari Alberto Rodríguez, a qui tots coneixen ja com «el rastes», i immediatament per darrere hi ha el jornaler i sindicalista Diego Cañamero, investigat pel Tribunal Suprem per un delicte de coacció sobre el dret de vaga.

A la direcció entren també dos membres d'Anticapitalistes, la feminista Beatriz Gimeno i l'eurodiputat Miguel Urbán, qui en aquesta assemblea ha estat el que s'ha endut les ovacions més fortes de les bases, igual que Cañamero quan va pujar a l'escenari

Aquests deu primers noms tenen perfils tan marcats que donen una bona idea del model polític que posarà en pràctica el Podem que va renèixer ahir a Vistalegre.

Tots els documents -polític, organitzatiu, ètic i d'igualtat- els va guanyar també Iglesias i això suposa que triomfen les tesis de mantenir la tensió al Parlament i al mateix temps estar en els conflictes socials al carrer, sense deixar-se arrossegar per la «moqueta» a les institucions i sense assemblar-se al PSOE ni a Ciutadans (C's).



Unes tesis derrotades

Perden, per tant, les tesis d'Errejón d'eixamplar Podem i atreure «els que falten» recuperant la iniciativa per ser útils ja des de les institucions i treure-li victòries al PP. L'encara secretari polític va prometre lleialtat i posar-se a les ordres del secretari general.

Potser els «errejonistes» busquin consol pensant que els cinc milions de vots que Podem té al darrere no estan representats, ni molt menys, en els inscrits de la formació, però el resultat que val és aquest. La militància ha parlat i ho ha fet batent rècords de participació: més de 155.000 persones dels aproximadament 455.000 inscrits han decidit el futur del partit amb el seu vot.