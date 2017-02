Dos morts en caure un cotxe a l´aigua al Port Esportiu de Laredo

Dos joves van morir en caure el seu cotxe a l'aigua a la zona de pantalans del Port Esportiu de la localitat càntabra de Laredo, mentre que un tercer ocupant va aconseguir sortir del vehicle pels seus propis mitjans i va ser traslladat amb hipotèrmia a l'hospital. Els joves tenien entre 17 i 20 anys i tots ells eren veïns de Laredo. En el moment de l'accident hi havia marea baixa i el turisme va caure uns quatre metres fins a la cota d'aigua per després de submergir-se uns sis metres i quedar encallat sobre el sostre al fang del fons marí. Tot i que s'investiguen les causes del sinistre, fonts properes a la investigació van assenyalar que podrien haver-li deixat el cotxe a un dels nois, que no tenia carnet de conduir, perquè realitzés pràctiques.