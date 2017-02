Un gas irritant causa una setantena de ferits a l'aeroport d'Hamburg

Un total de 68 persones van ser ateses pels serveis d'emergència de l'aeroport de la ciutat alemanya d'Hamburg afectades per un gas irritant alliberat en les instal·lacions per causes desconegudes, segons van informar els bombers després de restablir-se la normalitat a l'aeròdrom. Com a conseqüència del tancament temporal de l'aeroport hamburguès, dos vols van ser desviats a la propera Bremen i la resta d'avions van romandre sense enlairar-se a pista o es van mantenir sobrevolant la zona a l'espera de permís per aterrar. Segons el diari Bild, un d'aquests avions aturats a la pista era el del president de l'Uruguai, Tabaré Vázquez, que va tancar a Hamburg una visita oficial a Alemanya. Els bombers van assenyalar que nou persones van haver de ser hospitalitzades i que les instal·lacions aeroportuàries van ser evacuades durant més d'una hora.