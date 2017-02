El partit popular guanya l´assemblea de podem

l pelut i barbut Moisès arribarà a la terra promesa, encara que sigui a canvi de convertir-la en una prolongació del desert. Pablo Iglesias és el líder de Podem pel qual sospirava el bipartidisme. Per tant, el PP guanya l'Assemblea de Podem democràticament i supera el seu congrés a la búlgara sense desprendre's de l'olor de corrupció. El partit dels franctiradors, que acaba de consolidar la segona posició a les enquestes, puja a la muntanya en un país que és eminentment urbà.

Després d'un any de victòries dels antisistema a tot el planeta, Podem és el primer país en què venç l'aparell. Llevat que es consideri Errejón com una versió liofilitzada de la protesta, mentre que Iglesias aportaria la seva versió descarnada i per tant triomfadora en temps de tintes senceres. Quan el derrotat remet el proper congrés del PP a la presó, parla de «centre penitenciari». I la «humilitat» que recobreix el guanyador després d'humiliar el seu rival sona a disparar amb silenciador.

En l'enèsima recreació de les dues Espanyes, el Congrés insisteix a prendre's la situació a broma, mentre que l'Assemblea traspua dramatisme lorquià. Exagerar està en la naturalesa de Podem, però el PP de l'etern acudit explica millor la ruptura entre política i ciutadania. Una advocada de l'Estat anomenada Dolores de Cospedal obre l'àpat dels populars citant Pimpinela, sens dubte el paradigma de la transició política. Al davant, Donald Trump és un pacifista per comparació amb la bel·licositat intestina desplegada per Iglesias i Errejón. Cal estimar molt per odiar-se amb tanta força.

Iglesias és l'inventor de Podem, quant a canalitzador de milions de vots esquerrans sense amo, mentre Ciutadans es queda amb les sobres del PP a la dreta. L'Assemblea serà una oportunitat perduda si el nou líder únic es limita a consolidar el partit sense créixer. A l'altre bàndol, la derrota mai és intel·ligent. Mimat i per tant minat pels moderats, Errejón no va mesurar les seves forces en un assalt als cels sense prendre precaucions.

Retrospectivament, Errejón hauria estat més útil com a aplicat número dos, que en privat somia ser califa en lloc del califa i en públic modera els excessos del seu cap. El lloctinent no estava madur per assestar un cop definitiu, il·luminant així un Podem que no espanti. Ampliant el focus, la radicalització del partit apunta a la pervivència de les ferides obertes per la crisi, que Rajoy pretén solucionar mitjançant el còmode subterfugi de negar-les.

Iglesias pot caure en la temptació d'aplicar a Errejón la doctrina Tierno Galván, allunyant-lo de Madrid traslladant-lo a l'ajuntament de Madrid. Si més no, a Podem es vota amb una mínima incertesa, el que indica que no té seguidors captius. En el seu moment crític, segueix funcionant com un estabilitzador de la democràcia.