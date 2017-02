Rajoy avisa que no «comerciarà» amb el procés independentista

El president del Govern, Mariano Rajoy, va tancar el congrés del PP amb un discurs centrat en Catalunya i un avís als independentistes que no pensa cedir als seus reclams ni «comerciar» amb un procés que passa «per damunt» de la Constitució. El líder del PP, a més, va fer una crida a la resta de forces polítiques, a les quals va insistir que estan, com ell, obligades a dialogar per garantir una Espanya governable.

Rajoy va clausurar el conclave dels «populars» amb un discurs que va pronunciar acompanyat de tots els membres del seu nou comitè executiu nacional. Ja ho va prometre dissabte en el seu discurs com a candidat -més centrat en el PP-, i ahir -ja com a president reelegit- va dedicar la major part de la seva intervenció a Catalunya, amb el missatge reiterat que, encara que està disposat a parlar amb la Generalitat, «no és possible cap negociació sobre el compliment de la llei».

Rajoy, que va començar el seu discurs amb la imatge d'una enorme bandera d'Espanya darrere d'ell, va advertir a més que la independència de Catalunya suposaria una «amputació» que no podria salvar «cap cirurgià». A més, va tornar a reconèixer que la Constitució es pot canviar sempre que ho vulguin el conjunt dels espanyols, encara que ell, va advertir, no ho recomana.

«Tot això del procés secessionista és un disbarat», va dir Rajoy, segur que aquesta és la posició de la «immensa majoria» dels espanyols i per això la defensarà. Per això, va insistir, no pensa «comerciar sobre un procés que passa per damunt de la Constitució», que pretén la «fractura d'Espanya i la liquidació de la sobirania nacional». «Ningú ens pot demanar que siguem còmplices d'aquesta arbitrarietat i no ho farem», va afegir. Va reiterar així que no és possible cap negociació sobre si es pot o no complir la llei, i quina part d'aquesta es pot desobeir, cosa que segons la seva opinió és molt fàcil d'entendre.