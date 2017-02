«La religió del Che era la força de l'amor i ell estimava de forma intensa»

Aleida Guevara (L'Havana, ?? de novembre de ????), integrant del Partit Comunista de Cuba, és doctora com el seu pare, el mític guerriller argentí Ernesto Che Guevara, un parentiu que ha marcat la seva vida. És concretament

filla del seu segon matrimoni, el que va formar en els últims anys de la seva vida amb la guerrillera

cubana Aleida March, amb la qual va tenir en total quatre fills. Va visitar recentment Tenerife convidada pel Festival Internacional de Documentals MiradasDoc.



És difícil ser filla del Che, un dels personatges més icònics de la història?

No, tot el contrari, és un orgull enorme. El meu pare sempre deia que no volia que els seus fills fossin persones especials, sinó persones dignes del poble on vivien. I jo crec que això ho hem aconseguit.

Com veuria el món actual?

El meu pare mirava sempre al futur. En el seu moment, va presagiar coses importants. El ???? ja parlava de l'ensorrament del bloc soviètic. Per interpretar-lo, el millor és llegir-lo directament a ell. A més, va escriure molt... i bé. Insistia que l'imperialisme ianqui no es podia acceptar. I és veritat. Cada vegada que Cuba ha abaixat la guàrdia, ho ha pagat amb escreix. L'enemic és molt poderós. Aquesta és la realitat d'Amèrica Llatina i en això tot segueix igual. Un bon exemple és Veneçuela. El problema de Veneçuela és molt fàcil d'entendre si se sap que els EUA compraven el barril de petroli a entre ? i ? dòlars. Ara han de pagar el preu internacional i això no els convé.

La seva mare, en el llibre Evocación, en què parla de com es va enamorar del Che, aclareix alguns episodis dels que assegura que es van donar versions falses. Hi ha alguna d'aquestes versions falses que li cridés l'atenció?

Hi ha ximpleries espectaculars, algunes mentides que són tan absurdes que mai ens han importat

en absolut. El meu pare i Fidel eren éssers humans i, per tant, no eren perfectes. Això vol dir que van poder cometre errors. Però és

com deia Martí: «El sol té taques però com que produeix tanta energia, ningú és capaç de veure aquestes taques». I això ens passa amb aquests personatges: van donar tant que si tenen taques pràcticament ni les veiem.

El Che va escriure el ???? a la seva mare: «Estic cada vegada més enamorat de tu i cada vegada més atret per la casa, pels nens, per tot aquest món que em

limito a imaginar, atès que no m'és possible viure'l». Si difícil va ser per a ell aquesta absència, més ho va haver de ser per a la seva mare i vostè mateixa.

El Che era un home molt romàntic. Hi ha una carta que a mi

m'encanta on ell li deixa dit a la mare: «Si sents la meva presència,

no et giris, no trenquis el conjur».

La seva religió era la força de l'amor. I ell estimava de manera intensa. És bonic que un home valent com ell tingui aquesta sensibilitat. La gent sempre pensa en una part del personatge, però no veu el personatge complet. I el sacrifici humà que fan aquests homes és extraordinari. Es desprenen del que més estimen, del que els agradaria tenir i no poden.

Es va sentir abandonada per ell?

En absolut. En primer lloc, el meu pare no se'n va anar a un altre planeta; se'n va anar a lluitar per un món més just per a tots nosaltres. Jo estic en el centre d'aquest món; sóc part d'ell. El meu pare va arriscar la seva vida perquè jo tingués un món millor. És clar que hi ha enyorança. És lògic. jo vaig créixer sense aquest pare. Però al mateix temps entenc l'amor immens de la meva mare cap a ell. Anys després, ella es va tornar a casar. Però el Che era un capítol a part. Ella no ens parlava d'ell. Va fer un dic de contenció per suportar aquesta enyorança del profund amor que va sentir per ell i si parlava, temia trencar aquest dic. Durant molts anys, nosaltres ni tan sols vam saber com va ser la relació entre tots dos, fins que ella va escriure Evocación. Allà ho diu pràcticament tot. La meva mare venia d'una família camperola i els camperols són molt bona gent,

però molt reservats.

Com era el Che pare?

Era molt nena, però recordo sobretot que era molt petoner. Ens abraçava constantment. Ella no era així. La meva mare va morir en

vida quan va morir el Che. Si va tirar endavant al principi va ser gairebé per inèrcia. Li va costar molt superar tot allò. Ell treballava ?? hores diàries. Quan arribava a casa, jo ja estava dormint. A vegades me n'anava a l'habitació de la mare i li deia que em quedaria amb ella perquè no estigués sola. Em ficava al llit, m'adormia i, quan ell venia, m'agafava i em portava en braços fins a la meva habitació. Recordo que em besava tan fort que gairebé sempre em despertava. Tinc una anècdota molt bonica. Quan era petita vaig agafar por a la foscor. La meva mare, llavors, em va llegir un conte d'un nen a qui li passava el mateix però que va vèncer aquesta por perquè el protegia un lleó. La mare l'hi va explicar i ell em va regalar un lleó de peluix. Anava a tot arreu amb ell i va marxar la por. Encara conservo el lleó.

La mort de Fidel Castro i l'arribada a la Presidència dels EUA de Donald Trump obren un

futur ombrívol per a Cuba. Es planteja el país una transició cap a la democràcia?

A Cuba no hi haurà transició; hi haurà un procés de continuïtat. Hem de potenciar l'educació perquè a Cuba pensem que perquè un poble sigui lliure, ha de ser culte. En això estem, a buscar perfeccionar el nostre socialisme.

Però a Cuba no hi ha eleccions, no hi ha alternatives polítiques al comunisme. La gent viu en una mena d'alienació basada en les heroïcitats revolucionàries i l'amenaça ianqui...

A Cuba sí que hi ha eleccions; hi ha eleccions municipals, provincials i nacionals. Sí que és veritat que no hi ha partits, però són

eleccions on el poble nomena els candidats des de la base. Cada llei es discuteix amb el poble: amb els comitès de defensa de la revolució, amb les federacions de dones, amb els centres de treball...

Però hi ha un partit únic i una involució al voltant d'uns ideals que van poder tenir el seu moment però que semblen desfasats...

Cal viure les realitats de cada país per entendre-ho. I amb Cuba mai hi ha hagut la menor comprensió. Miri, l'assetjament que patim és molt fort. Els Estats Units financen cinc emissores de ràdio

que emeten en espanyol i es gasten, a part, ?? milions de dòlars anuals per una televisió per a Cuba. Sap a quin país va demanar ajuda l'Organització Mundial de la Salut quan va sorgir l'Ebola? No va anar a cap país d'Europa ni als EUA. Va demanar ajuda a Cuba. Quan ha vist un dictador que no només es preocupa per la salut i l'educació del seu poble, sinó per la salut i l'educació de la humanitat? Mai. Que cal perfeccionar el socialisme? És cert. Que cal millorar un munt de coses a Cuba? És cert. La gent necessita viure millor. Per això lluitem contra el bloqueig dels Estats Units, cada dia, un bloqueig criminal i injust. Per què no podem tenir una relació comercial justa? Perquè pensem diferent? Perquè som cubans? Sap quin grup empresarial va tenir un comportament excel·lent davant el bloqueig de Cuba? El grup espanyol hoteler Meliá. Els van amenaçar de tancar-los els dos hotels que tenien a Miami si mantenien els de Cuba. Doncs el Grup Meliá va tenir la dignitat de mantenir els hotels de Cuba, perquè era just i per dignitat. Avui té més de ?? establiments a Cuba.

Com es veu a Cuba que a Espanya hi hagi monarquia, encara que, això sí, constitucional?

No aconsegueixo entendre que a Europa encara hi hagi reis, com a Espanya. Em sembla una cosa absurda, però això és un problema dels espanyols. Parlen de democràcia en un lloc on hi ha una

Corona? Qui tria el rei? Què és això? No entenc quina democràcia pots exigir quan encara vius en el feudalisme. La democràcia és el poder del poble. Jo he vist la vella Europa sortir als carrers en contra de les guerres. No obstant això, els seus governs envien tropes a aquestes guerres. On és el poder del poble?

Ara arriba Donald Trump. A Cuba temen que la millora de les relacions amb els Estats Units se'n vagi en orris?

Trump no ens treu la son als cubans. Estem acostumats als xous dels presidents dels Estats Units. És clar que Trump és perillós, és clar que per a Cuba hi pot haver un retrocés... Barack Obama ja va dir en el seu moment que el bloqueig era absurd.