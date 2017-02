El socialdemòcrata Steinmeier, escollit president alemany per majoria absoluta

El socialdemòcrata Frank-Walter Steinmeier, exministre d'Afers Exteriors i candidat de la gran coalició de govern a Alemanya, va ser elegit president del país per majoria absoluta a l'Assemblea Federal, davant la qual va demanar «valor» per defensar la democràcia en temps difícils. «Estic convençuda que serà un president magnífic i que no només té el suport de la gran majoria de l'Assemblea que va votar per ell, sinó també de la majoria dels alemanys», va afirmar la cancellera, Angela Merkel, sobre un dels polítics millor valorats del país i que en un principi no era el seu candidat. Davant les dificultats de trobar un nom de consens dins dels conservadors, Merkel va acceptar finalment que Steinmeier, que va ser proposat pel Partit Socialdemòcrata (SPD), fos candidat únic de la gran coalició per a un càrrec de caràcter eminentment representatiu.