Suïssa aprova facilitar la nacionalitat als nets dels immigrants

Els suïssos van acceptar ahir en referèndum facilitar l'obtenció de la nacionalitat per als nets dels immigrants i van rebutjar modificar el sistema fiscal del que es beneficien les multinacionals, a pesar que aquesta decisió pot implicar-li a Suïssa entrar en la «llista negra» de la UE i l'OCDE. Amb un 60,4 % de suport, segons les xifres oficials, i amb majoria ciutadana i de cantons (estats federals), la iniciativa presentada pel propi Consell Federal (govern) va ser confirmada. Dels 26 cantons, només 7 es van oposar a la reforma.

És la primera vegada que els suïssos recolzen una modificació d'aquestes característiques i succeeix després que en dues ocasions anteriors, el 1994 i el 2004, els ciutadans rebutgessin en referèndum projectes similars. Amb el text aprovat ahir, es modificarà la Constitució perquè els nets de persones que van immigrar a la Confederació Helvètica i els pares dels quals ja van créixer al país, puguin beneficiar-se d'un procés accelerat, si bé no automàtic. La proposta havia rebut la resistència de l'ultradreta, en concret del partit del Poble de Suïssa, conegut per la seva oposició a la Unió Europea i la immigració musulmana. Per aquest motiu, alguns mitjans locals parlaven ahir de triomf per a l'esquerra.