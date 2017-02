Tèbia resposta de Trump a una prova d'un míssil per part de Corea del Nord

El president nord-americà, Donald Trump, i el primer ministre japonès, Shinzo Abe, van respondre a l'assaig d'un míssil per part de Corea del Nord comminant Pyongyang a aturar les seves provocacions i assegurant que Tòquio i Washington estan junts «al cent per cent». Trump va assegurar en una compareixença conjunta que està «cent per cent darrere del nostre aliat» japonès, després que Corea del Nord llancés un míssil balístic cap al Mar del Japó (Mar de l'Est), el primer des que el president republicà va assumir el poder el 20 de gener.

El primer ministre japonès va demanar al règim comunista de Pyongyang que compleixi les resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides que li prohibeixen el desenvolupament nuclear militar i limiten la tecnologia de míssils. «El llançament nord-coreà d'un míssil és totalment intolerable», va assegurar Abe, que va afegir que durant les reunions amb Trump, el republicà li va assegurar que la seva administració està amb Japó «al cent per cent» i que la relació bilateral es reforçarà.

Abe i un Trump sorprenentment moderat es van limitar a assegurar que tots dos estan al «cent per cent» junts davant de les provocacions del règim de Kim Jong-un, però no van especificar si perseguiran noves sancions internacionals o unilaterals contra Pyongyang.

Per altra banda, el president nord-americà va assegurar a Twitter que l'augment de les batudes per detenir indocumentats respon a les seves promeses de campanya, i alhora va assegurar que la majoria dels que seran deportats són «membres de bandes i traficants de droga». «La campanya contra criminals il·legals només suposa mantenir la meva promesa de campanya. Membres de bandes, traficants de droga i altres estan sent deportats», va assegurar el mandatari.

En un altre ordre de coses, el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va expressar el seu convenciment que el diàleg amb l'Administració Trump serà més intens quan aquest completi el seu equip de política exterior.

«Estic segur que el nostre diàleg amb el Govern de Donald Trump, que ja va començar, continuarà i serà més intens una vegada que es conformin totes les baules de l'Administració que s'ocupen dels assumptes de política exterior», va dir el canceller rus a la cadena NTV. Va afegir que actualment es troben en procés d'estudi el lloc i la data del seu primer contacte amb el nou secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson.