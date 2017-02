Assassinen a Malàisia al germà de Kim Jong-un

Kim Jong-nam, el germà gran del líder nord-coreà Kim Jong-un, va ser assassinat dilluns a Malàisia, segons han revelat fonts governamentals a l'agència sud-coreana Yonhap. Es tracta del fill primogènit del dictador nord-coreà Kim Jong-il, d'uns 45 anys, i fins al canvi de segle va ser considerat com el millor posicionat per rellevar el seu pare al capdavant del règim Jutxe.

Fonts citades per la televisió sud-coreana KBS van afegir que la seva mort es va produir després de ser enverinat per dues dones a l'aeroport internacional de Kuala Lumpur, que s'haurien donat a la fuga. Fruit del matrimoni entre el dictador i la seva primera concubina, l'actriu Song Hye-rim, Kim Jong-nam va emigrar a la Xina el 1995, i vivia des de llavors entre Pequín i Macau emparat per Govern xinès i ocupat en la inversió de fons.

Kim Jong-nam va perdre definitivament el favor del seu pare quan el 2001 va ser detingut en un aeroport de Tòquio amb un passaport dominicà fals que pretenia usar per entrar al Japó i suposadament visitar el parc Disneyland.