Denuncien que l'exèrcit sirià va utilitzar armes químiques a Alep

Les forces del règim sirià van usar repetidament i de forma coordinada armes químiques durant l'últim mes de la batalla per recuperar la ciutat d'Alep, va denunciar Human Rights Watch (HRW). Segons l'ONG, entre el 17 de novembre i el 13 desembre de 2016 helicòpters de l'Exèrcit sirià van efectuar almenys vuit atacs amb clor sobre àrees residencials sota control opositor.

HRW va assegurar que «el patró» d'aquests atacs «mostra que es van coordinar amb l'estratègia militar global per recuperar Alep» i que no van ser obra d'elements aïllats de l'Exèrcit, fet pel qual va instar el Consell de Seguretat de l'ONU a imposar sancions contra Damasc. «El Consell de Seguretat de Nacions Unides no hauria de permetre que les autoritats sirianes o qualsevol que hagi fet servir armes químiques evitin les conseqüències dels seus actes», va assenyalar el director adjunt d'emergències de l'organització, Ole Solvang.

En un altre ordre de coses, el Ministeri de Defensa de Rússia va divulgar imatges que mostren les noves destrosses causades per l'Estat Islàmic (EI) a les ruïnes de la ciutat grecoromana de Palmira. Segons les imatges recollides per un dron militar rus, els gihadistes han volat pels aires el prosceni -part de l'escenari- i han causat greus danys al Tetrapilón, construït l'any 270 de la nostra era, i a la façana del teatre romà. El gener passat la Direcció General d'Antiguitats del país àrab ja va denunciar que el teatre i el Tetrapilón havien patit «danys significatius».