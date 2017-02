Detenen un home per assassinar la parella i la fillastra a Ciudad Real

Un home de 57 anys va ser detingut acusat de la mort de la seva parella, de 46 anys, i de la filla d'aquesta, de 18, a la localitat de Daimiel (Ciudad Real), en el que sembla ser un cas de violència masclista. Aquest és el quart cas de violència de gènere que es produeix a Castella-la Manxa en les últimes tres setmanes.

La dona assassinada estava en tràmits de separació. Una veïna de les dues víctimes va ser la primera que va donar la veu d'alarma en escoltar que alguna cosa estava succeint a prop del seu habitatge i va alertar les forces de seguretat de l'Estat i la policia municipal que s'havia produït un cas de violència de gènere. Al lloc dels fet es van concentrar nombrosos veïns que van mostrar la seva consternació per allò succeït. Fins al lloc també es va acostar una de les dues germanes de la víctima, que va haver de ser atesa pels serveis sanitaris en patir una crisi d'ansietat.

En un altre ordre de coses, la investigació de la troballa diumenge a A Estrada (Pontevedra) de tres membres d'una mateixa família amb signes de mort violenta està pendent del resultat de les autòpsies. Queda descartada la implicació de terceres persones en la mort de dues dones i un home en un habitatge de la parròquia de Callobre.

Allà van ser localitzats una dona penjada, identificada amb les inicials J.I.O., de 56 anys; la seva mare, A.O.T., morta d'un tret, i el marit de la primera, M.L.C., de 56 anys, també abatut suposadament per la mateixa escopeta, trobada al costat d'ell en una habitació diferent. S'estan investigant totes les causes del succés i no es descarta cap hipòtesi, tot i que fonts de la investigació van assenyalar que hi ha indicis que la dona es podria haver suïcidat, de la mateia forma que el seu marit, que abans hauria matat la seva sogra. Es tracta del segon episodi de violència en tres dies a la província de Pontevedra.