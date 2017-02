Deu detinguts en una nova nit de disturbis a la perifèria de París

La policia francesa va detenir diumenge a la nit una desena de persones en nous disturbis a la perifèria de París vinculats amb el violent arrest el 2 de febrer d'un jove que suposadament va ser violat amb una porra extensible i agredit per un grup de policies al municipi d'Aulnay-sous-Bois. Aquests darrers arrestos es van produir al municipi de Drancy, on es van cremar alguns cotxes i es va destrossar mobiliari urbà. Els joves d'aquests municipis deprimits de la perifèria nord de la capital francesa estan molestos amb l'actitud de les forces de l'ordre, que consideren massa violenta contra ells. El desencadenant dels disturbis va ser l'arrest de Théo, un jove negre que, segons el seu relat, va ser violat amb una porra extensible per un dels quatre agents d'una patrulla. Un dels policies ha estat imputat per violació, mentre que els altres han rebut càrrecs per actes violents.