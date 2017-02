Evacuen 200.000 persones a Califòrnia en detectar danys en un pantà

Gairebé 200.000 persones han estat evacuades de diverses zones del nord de Califòrnia pels severs danys detectats a la presa de Oroville, tot i que l'amenaça d'una inundació ha disminuït en les darreres hores. Les autoritats van ordenar de matinada l'evacuació d'almenys 188.000 habitants de la zona pel «potencial» ensorrament d'una secció d'una sortida d'igua d'emergència de Oroville, la presa més alta dels EUA, situada a uns 250 quilòmetres al nord-est de San Francisco.

Les fortes pluges van afeblir el canal de desbordament del pantà, de 230 metres d'alçada, i el trencament de l'estructura d'aquest desguàs «provocaria un alliberament incontrolat d'aigües del llac Oroville», segons l'advertència emesa pel Servei Meteorològic Nacional.

El governador de Califòrnia, Jerry Brown, va emetre una ordre d'emergència estatal per ajudar les autoritats locals en les tasques d'emergència i les evacuacions. Tenint en compte el risc, les autoritats van emetre una ordre d'evacuació de les localitats de Oroville, Palerm, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East i Wyandotte.

No obstant això, funcionaris locals van advertir que l'amenaça s'havia reduït perquè el nivell d'aigua de la presa havia disminuït i ja no saturava el canal de desguàs afectat. A més, el xèrif del comtat de Butte, Kory L. Honea, va assegurar que el Departament de Recursos Hídrics de Califòrnia li havia notificat que l'erosió «no avançava tan ràpidament com ells pensaven» i que podria evitar-se la crisi. Malgrat això i encara que la presa no s'ha vist afectada, la situació a Oroville continuava sent precària, segons Los Angeles Times, que va revelar que la causa de l'alerta va ser el descobriment d'un forat que les autoritats van tapar amb roques mentre reduïen el nivell d'aigua de la presa.