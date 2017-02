L´arma usada per matar la vídua de l´expresident de la CAM és molt antiga

Un informe de la unitat de balística de la Policia Nacional apunta que l'arma utilitzada per matar la vídua de l'expresident de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala podria correspondre a una pistola «molt antiga» o, fins i tot, «de col·leccionista». Fonts coneixedores de la investigació van assenyalar que els experts han determinat que l'arma, que no ha estat trobada i es preveu difícil que pugui trobar-se, «no és moderna» ni tampoc «de les que es poden tenir legalment, amb papers». La Policia també manté que la munició utilitzada per matar Maria del Carmen Martínez, de 72 anys, havia estat manipulada, ja que es va introduir menys pólvora amb el suposat objectiu que les detonacions s'escoltessin el menys possible.

L'únic detingut per aquest crim, enviat a presó provisional sense fiança el passat divendres pel jutge, segueix sent un dels gendres de la víctima, Miguel López, marit de la filla menor de la dona. López té llicència d'armes i és aficionat a la pràctica del tir olímpic, i en els escorcolls domiciliaris se li van decomissar diverses armes llargues i curtes, en principi relacionades amb el seu hobby. Els investigadors segueixen treballant per aclarir tots els detalls d'allò succeït.