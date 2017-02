L´assessor de seguretat de Trump, a la corda fluixa per les relacions amb Rússia

La supervivència a la Casa Blanca de Michael Flynn, l'assessor de seguretat nacional del president nord-americà, Donald Trump, està en joc arran de la possibilitat que mentís a alts càrrecs del Govern sobre les seves converses amb el Govern rus. Els dubtes sobre Flynn, un tinent general retirat que ha assessorat Trump sobre política exterior des de la campanya electoral, han augmentat a la Casa Blanca després que la setmana passada sortissin a la llum informes de premsa sobre les seves converses amb l'ambaixador rus als EUA, Sergey Kislyak.

Segons el diari The Washington Post, Flynn va parlar amb Kislyak en diverses ocasions durant els dos mesos previs a l'arribada al poder de Trump al gener, i va conversar amb ell sobre les sancions imposades a Moscou pel Govern del president Barack Obama.

Per altra banda, el president nord-americà va assegurar en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, que les seves ordres migratòries tenen com a objectiu «fer fora els molt, molt dolents». Trump va defensar l'augment de les batudes de detenció d'indocumentats al país, i va assegurar que és una promesa electoral per «capturar els criminals, els mals criminals, amb historial d'abusos i problemes, i fer-los fora».

El president dels EUA va assegurar que el comerç amb el Canadà és «espectacular» i que només té intenció de «retocar-lo», mentre que Trudeau es va mostrar obert a acollir més refugiats.